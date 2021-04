Rick e Morty: seriado vai ganhar uma HQ de mistério

Rick e Morty vai ganhar uma história em quadrinhos de mistério e assassinato do Adult Swim e do Oni-Lion Forge Publishing Group, intitulado The Hotel Immortal (O Hotel Imortal, em português).

A série é conhecida por sua abordagem hilária do gênero de ficção científica, mas agora, a dupla titular está prestes a assumir um gênero inteiramente novo.

Em uma mistura entre o jogo Detetive e as loucuras pelas quais Rick e Morty são conhecidos, este comic one-shot promete aos fãs um mistério envolvente e engraçado. Para isso, uma equipe estelar foi recrutada para lidar com o projeto, que será escrito por Alejandro Arbona, com lettering de Crank!, ilustrações de Marc Ellerby e cores de Leonardo Ito.

O mistério de assassinato ocorre dentro dos limites do local titular, o Hotel Imortal. Quando Cornvelious Daniels faz o check in, as mortes começam a se acumular e o mistério de quem é o culpado cresce. Rick e Morty são deixados para resolver o caso, o que, é claro, incluirá as peculiaridades e travessuras da dupla.

Em entrevista, a equipe criativa por trás deste próximo quadrinho transpareceu sua paixão pelo projeto, selando o acordo de que esta será uma leitura divertida até mesmo para os fãs mais ferrenhos da franquia, realmente respeitando a série como um todo.

(Adult Swim/Reprodução)Fonte: Adult Swim

Arbona disse: “Nunca fiquei tão animado para escrever uma história em quadrinhos, ou tão apavorado. Rick e Morty são muito importantes na minha obsessão pela cultura pop, então é realmente intimidante assumir. Marc Ellerby e Leonardo Ito e Crank! contaram grandes e hilárias histórias de Rick e Morty juntos, então trabalhar com eles me faz sentir seguro. Se uma história em quadrinhos vai ser engraçada, ela realmente precisa ser engraçada, principalmente no visual, e quando eu vi o clima que eles criaram até agora, eu sabia que seríamos ótimos juntos”.

Esta não é a primeira aparição dos personagens nos quadrinhos, embora a continuidade geral da HQ e como eles se encaixam no universo da série de televisão possa ser um pouco confuso. Por sorte, há um guia de leitura dos comics de Rick e Morty para fãs que querem se aventurar nos livros, mas não sabem por onde começar.

Rick e Morty Apresenta: The Hotel Immortal está previsto para ser lançado em 17 de julho.