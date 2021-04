Rick Grimes é ‘ressuscitado’ nos quadrinhos por criador de The Walking Dead · .

Ausente de The Walking Dead desde a nona temporada e morto nos quadrinhos que inspiraram a série, Rick Grimes vai ressuscitar em nova história nas HQs escrita por ninguém menos que Robert Kirkman. O criador do universo zumbi anunciou nesta terça-feira (13) a minissérie Skybound X, obra que trará de volta o caubói vivido na TV por Andrew Lincoln.

O lançamento da minissérie faz parte da comemoração de aniversário de 10 anos da Skybound, companhia de entretenimento multiplataforma fundada por Kirkman.

A trama de Skybound X dará sequência aos eventos não-canônicos de The Walking Dead apresentados na edição 75 da série nos quadrinhos. Na ocasião, após sofrer um golpe na cabeça dado por Michonne, Rick acordou em um universo paralelo no qual aliens foram os responsáveis por criar o vírus que transforma as pessoas em zumbis.

A minissérie, que será dividida em cinco partes, também terá a primeira aparição de Clementine em uma HQ da franquia. A personagem foi apresentada pela primeira vez nos games de The Walking Dead e se tornou muito popular entre os fãs.

“Surpresa! Você realmente achou que deixaríamos o aniversário de 10 anos do Skybound passar sem trazer de volta alguns de nossos personagens favoritos?”, disse Kirkman em um comunicado enviado à imprensa.

“Somos eternamente gratos pelo apoio de nossa comunidade na última década e estamos honrados em compartilhar esta série especial com a família Skybound. Nenhum desses personagens tem jornadas tão monumentais sem os fãs, então Skybound X é para todos vocês”, concluiu.

Além de Kirkman, a minissérie terá colaboração dos artistas Ryan Ottley, Tillie Walden, Donny Cates, Joshua Williamson, Chip Zdarsky, James Harren e Daniel Warren Johnson. Cada edição trará histórias inéditas dos universos de The Walking Dead, Assassin Nation, Excellence e Manifest Destiny.

Na TV, The Walking Dead caminha para a sua 11ª e última temporada, que tem estreia marcada para agosto deste ano. Já Andrew Lincoln foi confirmado em uma trilogia de longas da franquia anunciada há três anos, mas cujas gravações ainda nem começaram.