Ritinha, é você? Para sobreviver, Marcela encontra dois pais para seu filho em Ti Ti Ti · .

Marcela (Isis Valverde) vai se inspirar em outra personagem de Isis Valverde em Ti Ti Ti. Assim como fez Ritinha em A Força do Querer (2017), a aspirante a modelo topará arrumar outro pai para seu filho ainda não nascido. Com medo de que Renato (Guilherme Winter) lhe tire a criança, a moça dirá que o bebê é de Osmar (Gustavo Leão) para ser protegida pela família do amigo.

A amiga de Julinho (André Arteche) se decidirá nos próximos capítulos da reprise do Vale a Pena Ver de Novo. A essa altura da trama, Gustavo (Leopoldo Pacheco) terá pedido que a moça minta sobre a paternidade do filho para que Bruna (Giulia Gam) acredite que seu herdeiro morto lhe deixou um neto.

Na verdade, o personagem de Gustavo Leão era gay e namorava com Julinho antes de morrer. O empresário teme que, se a católica descobrir a verdade, ela não terá forças para continuar seu tratamento contra o câncer.

“Eu já tomei minha decisão. Eu vou confirmar para a dona Bruna que meu filho é do Osmar”, dirá a cabeleireira em uma conversa com o dono da editora GS e Edgar (Caio Castro). Além de ajudar a família do amigo, Marcela topará mentir para evitar que Renato pegue a guarda de seu filho.

Acordo ‘familiar’

“Como é que é?”, reclamará o noivo de Camila (Maria Helena Chira). O playboy é o único que discorda da ideia mirabolante do pai e acredita que a moça está interessada somente no dinheiro da família Sampaio.

Gustavo ignorará os protestos do filho e agradecerá Marcela: “Eu vou garantir a você e ao seu filho uma vida confortável”, dirá o veterano, aliviado. A personagem de Isis Valverde mostrará que, apesar de optar por um caminho errado, exigirá que a ricaça saiba de toda a verdade após se curar.

“Era isso que Osmar ia fazer quando viesse para cá. Ele ia contar toda a verdade depois que a mãe estivesse curada. A gente tem que cumprir a última vontade dele”, insistirá a menina, decidida.

O personagem de Leopoldo Pacheco assegurará que cumprirá sua parte no plano: “Agora você pode ficar tranquila, eu vou amparar você e seu filho para sempre”, finalizará o homem.

Ti Ti Ti (2010) é uma releitura de duas novelas clássicas de Cassiano Gabus Mendes (1929-1993): Ti Ti Ti (1985) e Plumas e Paetês (1980). Originalmente exibida de julho de 2010 a março de 2011, a trama é escrita por Maria Adelaide de Amaral e Vincent Villari e substitui Laços de Família (2000) como reprise no Vale a Pena Ver de Novo.

