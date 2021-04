Rival do Grêmio na Libertadores aposta em ‘novo Ramírez’ que ‘lapidou’ joia do City e chorou com Brasil de 1982

O Grêmio segue na briga por uma vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Nesta sexta-feira (9), o Tricolor enfrenta a ‘pedreira’ Independiente del Valle, no Equador, em partida de ida da segunda fase da competição continental.

Independiente Del Valle-EQU x Grêmio, pela ida da fase 3 pré-grupos da Conmebol Libertadores, terá transmissão ao vivo do FOX Sports, a partir das 19h (horário de Brasília), e acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O clube gaúcho vem de importante vitória no primeiro Gre-Nal da temporada 2021. Curiosamente, o rival agora é treinado por Miguel Ángel Ramírez, que foi o grande responsável pela ascensão do Del Valle nos últimos anos. Agora, sem poder contar com o técnico espanhol, os equatorianos apostam em um novo europeu para manter o sucesso no futebol sul-americano.

Para a vaga de Ramírez, o Del Valle anunciou o português Renato Paiva, de 50 anos, e que dirige pela primeira vez na carreira uma equipe principal. Toda a carreira do atual comandante foi feita nas categorias de base, principalmente no Benfica, clube no qual trabalhou por 14 anos entre as equipes sub-17, sub-19 e o Benfica B.

play 0:25 Jovem perdeu seus parentes para a COVID-19 recentemente

No curto período no Del Valle, Paiva soma cinco vitórias, um empate e três derrotas. Ainda é um início de trabalho e pouco se sabe como será o time equatoriano dirigido por Paiva. Porém, o português, em entrevistas antigas, deu pistas de como enxerga o futebol e o que vê como um ‘bom trabalho’.

Em declarações ainda em 2018 ao diário português Tribuna Expresso, Renato Paiva admitiu que se inspira na história seleção brasileira de 1982, que na época contava com craques como Falcão, Sócrates e Zico, para trabalhar suas equipes.

“Há coisas que são de natureza, porque eu me lembro como se fosse ontem que uma das vezes que eu chorei vendo futebol foi quando o Brasil de 82 perdeu aquela partida para a Itália. A Itália foi campeã do mundo e eu não achei piada nenhuma aquele time, mas nunca mais me esqueci daquele Brasil. Já nesse altura eu tinha ideia do futebol bonito, do futebol elaborado, do futebol trabalhado. Uns dizem que é um romantismo ou um lirismo. Mas para mim é associativismo, triângulos, proximidade entre jogadores, levar a bola de uma meta à outra com uma ideia trabalhada”, disse o treinador na época.

Ao trabalhar nas categorias de base do Benfica, Paiva teve a missão de ‘lapidar’ nomes que hoje brilham no continente europeu como o zagueiro Rúben Dias, pilar da defesa de Pep Guardiola no Manchester City, e também João Félix, contratado pela bagatela de R$ 520 milhões ainda em 2019 pelo Atlético de Madrid, que é apontado por Paiva como o ‘mais talentoso’ com quem trabalhou.

“Deu para ver cedo como era o Rúben Dias. Estive dois anos com ele, porque sendo ele sub-16 fez logo sub-17 e depois no ano seguinte voltou a fazer sub-17. Era um capitão puro e duro, com um perfil altamente competitivo, um animal de treino, de querer aprender, com humildade e perseverança. Via-se claramente que o Rúben ia chegar ao futebol profissional”.

“O mais talentoso foi o João Félix. É imprevisível, consegue fazer coisas inacreditáveis, tem recursos técnicos espantosos, tem um repentismo e a forma como conhece e pensa o jogo é fabulosa, e como tem esses atributos técnicos ótimos, consegue sempre dar seguimento ao que pensa para o jogo. E depois ainda por cima dá para tudo: à direita, à esquerda, à frente, mais atrás – joga em todo o lado e é claramente o mais talentoso que treinei”, finalizou.