Rival do Santos na Libertadores, The Strongest perde técnico após derrota para o Boca

A fase de grupos da Libertadores mal começou, mas já fez sua primeira vítima. Nesta sexta-feira, o The Strongest, da Bolívia, anunciou a saída do técnico Alberto Illanes. Em nota oficial, o clube, que está no grupo do Santos no torneio continental, afirmou que o contrato com o treinador foi rescindido em comum acordo.

A decisão aconteceu após a derrota por 1 a 0 para o Boca Juniors, na quarta-feira, em La Paz. Antes do revés pela Libertadores, o The Strongest vinha de seis jogos de invencibilidade no Campeonato Boliviano.

Com a saída de Illanes, Luis Orozco assumiu provisoriamente o comando da equipe. O próximo embate do The Strongest é no domingo, quando enfrenta o Palmaflor, em casa, pelo Campeonato Boliviano. O time aurinegro é o atual vice-líder da competição nacional, com 10 pontos conquistados.

Já o próximo compromisso pela Libertadores será contra o Barcelona-EQU, na quarta-feira, em Guayaquil. O clube equatoriano lidera o Grupo C com três pontos, mesma pontuação do Boca Juniors. The Strongest e Santos estão zerados, mas o Peixe leva a pior no saldo de gols.