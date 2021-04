rival na Libertadores gasta com time inteiro menos do que um salário de Gabigol

O Flamengo entrará em campo nesta terça-feira, às 19h15, na Conmebol Libertadores, para enfrentar uma equipe que não gasta, com o time inteiro, o equivalente ao salário de Gabigol. O Unión La Calera tem uma despesa mensal com seu elenco de R$ 1,07 milhão.

O valor é divulgado pela própria Federação Chilena, antes do início da temporada local. O orçamento do Unión La Calera é exatamente de 137,3 milhões de pesos chilenos. Para comparação, o camisa 9 rubro-negro tem vencimentos na casa de R$ 1,2 milhão.

Ainda assim, o rival desta terça está longe de ser um dos times mais modestos do Chile. A folha salarial do elenco é a quinta maior do país, entre os 17 clubes que disputam a primeira divisão. Universidad de Chile, Colo-Colo, Universidad Católica e O’Higgins aparecem acima, nessa ordem.

O maior gasto no Chile com o elenco é da “La U”, eliminada ainda antes da fase de grupos na Libertadores. O orçamento é de 500 milhões de pesos chilenos mensais, quase R$ 4 milhões.

Além dos elencos, a Federação Chilena também divulga os gastos de cada clube com suas comissões técnicas. O orçamento do Unión La Calera é de 35,1 milhões de pesos chilenos mensais, cerca de R$ 270 mil. O valor total entre jogadores e estafe é de 172,4 milhões de pesos chilenos, R$ 1,34 milhões – ainda próximo do salário de Gabigol sozinho.

Para 2021, o orçamento do Flamengo projeta faturamento bruto de quase R$ 1 bilhão: R$ 953,9 milhões. Já a previsão total de gastos é de R$ 817,8 milhões, para fechar o ano com superávit de R$ 136 milhões. Para isso, na Libertadores, o clube espera contar com a premiação em dinheiro de, no mínimo, uma ida à semifinal.

Dentro de campo, o Flamengo estreou no torneio sul-americano com vitória sobre o Vélez Sársfield, na Argentina, por 3 a 2. Já o Unión La Calera empatou com a LDU, do Equador, 2 a 2.