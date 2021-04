Rival na rodada, Cláudio Winck exalta Benfica de Jesus e coloca Cebolinha entre adversários mais difíceis que enfrentou

O Maritimo vem tendo uma temporada difícil. Atualmente na lanterna do Campeonato Português, o time irá enfrentar o Benfica nesta segunda-feira (5), com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN2 e do ESPN App a partir de 14h55.

Lateral da equipe, o brasileiro Cláudio Winck disse que o time se mantém tranquilo na disputa contra o rebaixamento.

“A gente estava muito bem, em 6°, salvo me engano, e teve uma série de derrotas, começou a cair bastante. O técnico até era o Milton Mendes, que saiu. Mas o time se manteve tranquilo. Agora, estamos com um técnico espanhol, que está dando algumas ideias diferentes. Temos tudo para reverter”, disse.

O próximo adversário de Winck e do Marítimo é o Benfica de Jorge Jesus, criticado ao longo da temporada por conta de resultados abaixo do esperado. O brasileiro disse que o sucesso no Flamengo pode ter pesado nas expectativas do retorno do comandante.





“Acho que sim, esse sucesso dele fez com o pessoal achando que ele ia chegar ganhando tudo. Mas ele pegou equipes bem demais. O Sporting está voando, Braga, também, com um excelente time. O próprio treinador do Braga é um bom treinador. Talvez, ele precise de mais tempo para ajeitar o time”, avaliou.

Uma das principais esperanças do Benfica, o brasileiro Everton Cebolinha foi adversário de Winck quando ambos jogavam no Brasil. Para o lateral, o atacante foi um dos mais difíceis rivais que já marcou em sua carreira.

“Eu marquei o Robinho, uma vez, na Vila, em 2014. O Bruno Henrique, quando estava no Santos. E pouco tempo atrás, eu marquei o Cebolinha aqui, também, que é difícil. Eu colocaria esses três”, finalizou.