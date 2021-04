rival na Sul-Americana, River Plate paraguaio tem apelido inspirado em sorveteria

O Corinthians estreia nesta quinta-feira às 21h30 (de Brasília) pela Copa Sul-Americana contra o River Plate.

Não o poderoso millonário argentino. O rival será o homônimo paraguaio, menos badalado e sem tantos títulos nos 110 anos de existência.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Ainda assim, história interessante não falta ao Kelito.

Isso mesmo: o apelido do River Plate não é “tricolor”, “alvirrubro”, “rei de copas“…

A história do Kelito remete à década de 1930. Tudo por causa de uma sorveteria.

“O Kelito é um sorvete que tínhamos como publicidade e estava localizado próximo do estádio que tínhamos anteriormente”, contou o presidente do clube de Assunção, Carlos Ortega, ao diário local Extra.

“Era um patrocínio que tinha o River Plate e, no final, ficou como um mote”.

O hoje estádio do River Plate, no bairro Mburicaó, é conhecido como “Jardins do Kelito”. O duelo contra o Corinthians hoje, porém, será no tradicional Defensores del Chaco.





A fanática torcida também incorporou o apelido e se autoproclama “os Kelitos“. Mas também pode chama-la de “a que nunca abandona”, afinal o River Plate não possui título na elite paraguaia, passou até pela quarta divisão, mas possui fãs tanto na capital quanto no interior do país.

Em campo, o time é o atual lanterna do Campeonato Paraguaio e recorreu a um ídolo nacional como técnico novamente: o ex-zagueiro Celso Ayala, que assumiu no começo desta semana.