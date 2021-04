River entra em cena por meia do Santos e apreço por M. Gallardo é colocado na balança; Rueda não desiste e investe em renovação

O Santos é, sem dúvidas, um dos principais clubes do continente. Mesmo cheio de dívidas, o time chegou a uma final de Libertadores e por pouco não conquistou o tetra da América. O ano de 2021 é tido como promissor, mas irá depender da adaptação do técnico Ariel Holan.









A permanência do grupo também é tida como fundamental, já que Rueda quer evitar em possível desmanche. Justamente por isso o presidente já negocia a renovação de contrato do meia Carlos Sánchez. O uruguaio está muito próximo de retornar de lesão e deve assinar com o Peixe num vínculo mais diferente.

“Existe a possibilidade de ele (Sanchez) ficar, sim. Todos do clube gostam dele. O que ele precisa fazer é se readequar a nossa realidade […] Não tenho problema em pagar salário alto para quem joga sempre e resolve. Porém, não posso pagar por quem não joga”, frisou o presidente, que participou de uma entrevista no canal do YouTube do Jornal A Tribuna.

Foto: Miguel Schincariol/Getty Images



O repórter César Luis Merlo, porém, informou que houve uma reviravolta na negociação. A notícia que circula na Argentina é a seguinte: Sánchez não teria aceitado a proposta do Santos para renovação do vínculo, que seria um contrato de produtividade. Além disso, o camisa 7 estaria interessado em voltar para o River Plate, onde já trabalhou com o treinador Marcelo Gallardo.

Sánchez ainda não se manifestou, mas já externou seu amor pelo Santos em diversas ocasiões. Sua permanência teria ainda mais importância nesta temporada, já que Pituca foi vendido e Sandry teve uma lesão seríssima.