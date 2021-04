River Plate-PAR vence o Huancayo-PER e passa o Corinthians no grupo da Copa Sul-Americana

Esta quinta-feira foi dia de Copa Sul-Americana e a segunda rodada movimentou o grupo E. Depois de empatar com o Corinthians, o River Plate-PAR foi até o Peru e somou três pontos ao vencer por 2 a 1 a equipe do Huancayo.

As duas equipes apresentaram um jogo movimentado e a rede balançou somente na primeira etapa. Marcelo Gonzalez foi o destaque da partida e o responsável por dar a vitória aos paraguaios.

O meia abriu o placar com cinco minutos de bola rolando. Na reta final, aos 38 minutos, Liliu deixou tudo igual em Lima. Mas os peruanos não tiveram tempo de comemorar – em cinco minutos, Marcelo Gonzalez apareceu para colocar o River na frente mais uma vez.

A vitória paraguaia deixa a equipe com quatro pontos e em segundo lugar no grupo. A vitória do Peñarol contra o Corinthians mantém os uruguaios na liderança, com seis pontos. Completa o grupo Corinthians, com um tento, e o Huancayo, na lanterna, zerado.

Confronto boliviano termina empatado

Também nesta quinta-feira, Jorge Wilstermann e Bolívar ficaram frente a frente pela Sul-Americana. Em partida válida pelo grupo C, as duas equipes ficaram no empate por 0 a 0 no Estádio Félix Capriles, na Bolívia.

O empate do confronto boliviano mantém o Ceará na liderança do grupo. A equipe brasileira tem quatro pontos, assim como o Bolívar. Já o Jorge Wilstermann e Arsenal de Sarandí têm apenas um ponto até aqui.