River Plate-PAR x Corinthians: data, hora e canal da partida da Sul-Americana | Como e onde assistir AO VIVO e ON LINE na TV | Futebol AO VIVO

River Plate-PAR x Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela estreia da fase de grupos da Copa Sul-Americana. As equipes duelam pelo Grupo E. A partida tem transmissão AO VIVO e com exclusividade pela Conmebol TV (pay-per-view).

A equipe paraguaia é um time tradicional de seu país, mas que passa por uma grave crise tanto dentro de campo como fora. Na lanterna do Campeonato Paraguaio, somam apenas seis pontos em 12 rodadas.

A campanha não é a das melhores, pois registram oito derrotas, três empates e apenas uma vitória. Fizeram apenas sete gols e levaram 24 gols. A última vez que teve um resultado positivo foi em fevereiro.

River Plate (PAR) não vive um bom momento. (Foto: Divulgação)



Para o confronto desta noite, o técnico Vagner Mancini terá desfalques seis desfalques por lesão; Mateus Vital, Danilo Avelar, Ruan Oliveira, Guilherme Biro e Gustavo Mantuan e Varanda.

Apesar de ser líder de seu grupo no Paulistão, o Timão não vive um bom momento tecnicamente. A equipe tem dificuldades de apresentar um bom futebol.

Corinthians em campo pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Getty images)



