Riverdale: os 10 momentos mais marcantes da série

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

Se você é fã de Riverdale, vai entender o quão difícil é escolher 10 momentos marcantes desse seriado que está fazendo história entre as séries adolescentes e também vai se emocionar revivendo esses trechos que escolhemos de tudo o que rolou.

Porém, se você está interessado em assistir Riverdale, mas ainda não começou, cuidado! Aqui, falaremos dos momentos mais marcantes da série, portanto saiba que haverá spoilers!

Confira os dez momentos mais marcantes de Riverdale.

10. O Primeiro beijo “Bughead”

Fonte: CW/ReproduçãoFonte: CW/Reprodução – Youtube

Um dos momentos mais marcantes da 1ª temporada é o primeiro beijo entre Betty e Jughead. Ainda mais para os fãs dos quadrinhos, que tiveram que esperar anos para o beijo finalmente acontecer. Por outro lado, a série ofereceu isso logo na 1ª temporada!

9. Archie mostra o calhambeque para Fred

Fonte: CW/ReproduçãoFonte: CW/Reprodução

Depois de devolver o Pontiac Firebird para Hiram, Fred compra o seu famoso calhambeque para consertar junto ao pai, que se emociona com a atitude do filho. Agora, ambos podem consertar um carro antigo juntos, assim como Fred fez com seu pai.

8. Quando Jughead vira o “Rei Serpente”

Fonte: CW/ReproduçãoFonte: CW/Reprodução

Após a aposentadoria de FP, Jughead se sacrifica pelos Southside Serpents e acaba sendo “coroado” o novo Rei Serpente pelo próprio pai. A cena e as palavras de FP são muito emocionantes, assim como Jug dizendo que o ama. Não tem como não ficar com os olhos marejados!

7. Cheryl fala da sua sexualidade para Toni

Fonte: CW/ReproduçãoFonte: CW/Reprodução

Outro momento que deixou nossos corações apertadinhos foi quando Cheryl e Toni assistiram a “Com Amor, Simon”, e Cheryl se abriu para a garota, falando sobre Heather, uma garota do colégio que ela amou, mas que sua mãe acabou destruindo o relacionamento das duas. Aqui, os fãs de “Choni” foram à loucura!

6. Jughead reencontra sua família

Fonte: CW/ReproduçãoFonte: CW/Reprodução

Depois de passar três temporadas acompanhando os problemas familiares de Jughead, nada como finalmente vê-lo reencontrando a mãe e a irmã em Riverdale. Até agora só sabíamos que elas haviam ido embora para fugir dos problemas de bebida de FP.

5. Alice vai ao chá de bebê da Polly

Fonte: CW/ReproduçãoFonte: CW/Reprodução

Apesar de sabermos que Alice fez de tudo para transformar a vida de Polly em um inferno durante a série, enviando-a para um convento e querendo se livrar dos bebês que ela esperava, foi impossível não se emocionar ao vê-la participar do chá de bebê junto de Alice e Betty.

Alice se desculpou com a filha e deu um abajur, o mesmo que a Polly gostava quando criança, para os seus bebês. Difícil segurar as lágrimas, né?

4. Quando todos se reúnem no hospital para apoiar Archie

Fonte: CW/ReproduçãoFonte: CW/Reprodução

O coração chegou a bater mais rápido durante a 2ª temporada, quando todos foram até o hospital apoiar Archie, que estava sem saber o que aconteceria com Fred.

Seu pai acabou baleado pelo Capuz Negro, no Pop’s, e foi levado ao hospital pelo filho. Lá, todos seus amigos (e os pais deles) se reuniram para apoiá-lo enquanto aguardava notícias.

3. A festa de despedida do Pop

Fonte: CW/ReproduçãoFonte: CW/Reprodução

Se existe algo que representa a série Riverdale como ninguém é o Pop’s! Depois de um pulo à frente no tempo, Pop resolve se aposentar e Archie o presenteia com uma festa de despedida emocionante!

Archie dá a Pop um casaco dos Bulldogs, já que ele nunca teve a chance de se formar, e Jughead faz um discurso, agradecendo e garantindo que seu restaurante sempre será um lugar seguro para todos.

2. Quando Archie leva o corpo de Fred para casa

Fonte: CW/ReproduçãoFonte: CW/Reprodução

A morte do ator Luke Perry pegou todo o elenco e fãs de Riverdale desprevenidos. Sendo assim, os roteiristas decidiram homenagear o ator com um episódio extremamente emocionante. Archie retorna à cidade com o corpo do pai, que se envolveu em um acidente, sendo atropelado enquanto ajudava um estranho.

Enquanto Archie passa com o corpo do pai, toda a cidade vê aquilo (pois aguardavam a volta de Fred vivo), e a despedida silenciosa é bastante dolorosa, como é possível perceber nos rostos dos próprios atores.

1. A Cerimônia de Formatura

Fonte: CW/ReproduçãoFonte: CW/Reprodução

Para não terminar de forma triste, esse é um momento emocionante e feliz! É muito satisfatório ver Jug, Betty, Verônica e todos os outros finalmente se formando no Ensino Médio.

Archie não consegue se formar nesse ano, mas anda no palco da formatura com os amigos mesmo assim. Apesar da falta de Fred, é um episódio cheio de momentos felizes.

Gostou das cenas que listamos? Faltou alguma que você ama? Compartilhe com a gente nos comentários!