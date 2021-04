[Robinho]: Empresário defende Robinho de condenação por estupro contra jovem albanesa e diz que o jogador foi a ‘vítima’ da história: ‘Ela foi safadinha’ | Bolavip Brasil

O empresário Wagner Ribeiro, ex-agente de Robinho, voltou a causar polêmica nesta quinta-feira (08). Em entrevista concedida ao Blog do Menon, o profissional defendeu o jogador das acusações de estupro e gerou polêmica na web.

Responsável por levar Robinho à Europa, Ribeiro disse que o atleta teve um ‘problema’ no Milan e sua carreira acabou. Questionado pelo blogueiro do UOL se ele se referia ao episódio de estupro, Wagner afirmou que o esportista não teve culpa.

“(…) Eu sei que ele não teve culpa. Convivi com jogadores como Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, Júlio Baptista e Robinho, é claro, e eles nunca precisaram de dinheiro ou de forçar relação com ninguém. As mulheres maravilhosas faziam fila para ficar com eles“, declarou ele.

Caso Robinho: empresário Wagner Ribeiro culpa jovem albanesa após condenação do jogador

Ainda ao Blog do Menon, o empresário não hesitou ao falar que o ex-Santos e Atlético-MG foi a vítima da história. Além disso, o agente ignorou as gravações contra o jogador e alegou que o sexo teria sido consensual.

Essa não é a manchete, mas lá pro meio da entrevista Wagner Ribeiro, um dos mais importantes empresários de jogadores brasileiros, diz que Robinho foi na verdade “assediado” por uma “safadinha”. Robinho foi condenado por estupro na Itália https://t.co/ej6wf5XWbe — Jose Roberto Castro (@JRoberto_Castro)

“Lógico (que ele foi a vítima). Ele foi assediado. Ela (jovem albanesa) foi safadinha e ficou com ele e mais quatro ou cinco. Muitas mulheres vinham de países pobres como Albânia e Ucrânia e chegavam na Europa para fazer a vida“, complementou.

Vale lembrar que, em dezembro do ano passado, a Justiça italiana confirmou a condenação de Robinho em segunda instância, pelo crime de estupro coletivo contra uma jovem albanesa em 2013, quando ainda defendia o Milan. Ricardo Falco, amigo do atleta, também recebeu a mesma pena: nove anos de prisão.