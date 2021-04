Robinson aprova grupo do Ceará na Sul-Americana, mas possíveis obstáculos o preocupam: “Teremos um desafio maior”

Disputando pela primeira vez uma competição internacional, o Ceará conheceu no início da tarde desta sexta-feira (9), os três adversários que brigarão com o Vozão por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul Americana. Embora tenha aprovado o grupo, que conta com Arsenal de Sarandi, da Argentina, Jorge Wilstermann, da Bolívia e o vencedor entre Bolívar, da Bolívia e Júnior Barranquila, da Colombia, o presidente do Alvinegro Robinson de Castro está preocupado com a altitude que o time cearense terá que enfrentar em um período curto de tempo.









Robson alega que sua equipe irá logo de cara encarar uma altitude de : 2.560 m. O estádio Roberto Melendez, do Atlético Júnior, fica um pouco abaixo, a 2.512 m. Para piorar, caso o Bolívar vá para sul-americana, o time cearense terá nada mais nada menos uma altitude de 3.600 metros.

“Eu acho que nós estamos em um bom grupo. Uma chave viável para fazer uma boa competição, com a ressalva que se o Bolívar entrar no nosso grupo teremos mais um desafio de atuar na altitude, porque em La Paz são cerca de 3.600 metros acima do nível do mar“, diz o dirigente.

“Vamos esperar o que acontece entre Bolívar e Junior Barranquilla para vermos quem vem para a nossa chave“, disse o mandatário alvinegro.A fase de grupos será disputada do dia 20 de abril a 27 de maio. Cada equipe fará seis jogos, contra os times do mesmo grupo, em partidas de ida e volta e só o campeão de cada chave avança para as eliminatórias.