Rochas magmáticas: Quatro tópicos sobre elas

As rochas magmáticas, ígneas ou eruptivas são um dos tipos de rochas presentes no planeta Terra formadas pelo magma terrestre.

Trata-se do tipo de rocha mais antiga da Terra, além disso cobrem ¼ da superfície terrestre. Elas possuem vários minerais em sua formação, podemos destacar:

Quartzo

Mica

Silício

Feldspato

As rochas magmáticas poderão aparecer na prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e demais vestibulares do país. Por isso acompanhe o artigo e saiba mais sobre elas!

Rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas

De acordo com a forma e origem das rochas, podemos classificá-las como:

Magmáticas: Constituídas pelo magma terrestre

Sedimentares: Formadas por partículas de sedimentos

Metamórficas: Surge por conta da transformação de alguns minerais

Formação das rochas magmáticas

As rochas magmáticas são constituídas através da solidificação do magma pastoso presente no interior da Terra, solidificando-se no interior e formando a crosta terrestre.

Por isso, nas erupções vulcânicas as lavas acabam expelidas e ao entrarem em contato com o meio ambiente esfriam e se solidificam, dando origem às rochas magmáticas.

Classificação

Por meio da origem e do processo de processo de formação das rochas magmáticas, elas são classificadas como:

Intrusivas : Chamadas também de rochas plutônicas ou abissais, são formadas no interior da crosta terrestre e possuem processo de formação mais lento. Sua textura é fanerítica e por isso nota-se os cristais dos minerais que fazem parte dela.

Extrusivas : Conhecidas como vulcânicas ou efusivas, trata-se de um tipo de rocha que forma a crosta terrestre. Além disso, possui textura vítrea, pois o resfriamento ocorre de maneira rápida.

Além disso, por meio da quantidade de silício “Si” encontrada na rocha magmática, classificam-se elas de três maneiras:

Ácida: Concentração superior a 65%.

Básica: entre 52% e 65%

Neutra: entre 45 a 52%

Exemplos

Tratam-se de rochas que possuem alta resistência, por isso acabam utilizadas na pavimentação e em várias construções.

Em síntese, podemos destacar como principais exemplos de rochas magmáticas o granito, diorito, diabásio, basalto, obsidiana, pedra pome.