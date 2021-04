Rodinei se prepara para o adeus e Inter se posiciona sobre alternativa para a reposição do lateral

O Inter se aproxima de dar adeus a Rodinei. O lateral-direito tem vínculo com o Gigante do Beira-Rio se encerrado em maio, mas o Colorado não irá se aventurar em mantê-lo no elenco pois a multa rescisória extrapola o que o clube tem condições de bancar. Para permanecer, a saída viável e tangível seria prorrogar o empréstimo junto ao Flamengo, mas essa possibilidade está praticamente descartada pelo time carioca, pois conta com o retorno do jogador.









O custo para manter Rodinei é desembolsar 4 milhões de euros (R$ 26 milhões na cotação atual). Entretanto, além de já estar ciente de que não poderá investir com tal quantia, o Inter tem em mente não ir ao mercado em busca de reposição para a posição. A apuração é do UOL Esporte.

O Colorado irá contar apenas com o que tem no elenco para o setor, pois em sua avaliação, o time está servido de nomes com capacidade de suprir a ausência do jogador do Flamengo. Heitor, utilizado com frequência por Miguel Ángel Ramírez, e ainda os jovens Lucas Mazetti, de 20 anos, e Vinícius Tobias, de 17 serão as peças que o Colorado aposta para a lateral direita.

O retorno de Renzo Saravia, que deve voltar em poucos dias, dá mais certezas ainda ao clube em não abrir negociações por um lateral, ao menos no atual momento, em que o Inter conta com um caixa apertado. Porém, Rodinei será uma ausência de peso, pois é o maior garçom da equipe, liderando o número de assistências. Após atuar oito jogos na temporada, o jogador está afastado por lesão do tornozelo e é dúvida para o próximo compromisso do Colorado diante do Juventude, no domingo (2).