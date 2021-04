Rodinei vê ‘fim da linha’ no Beira-Rio após palavras de Ramírez: “Está chegando ao fim do seu empréstimo”

O elenco do Internacional para 2021 vai tomando forma. O meia-atacante Carlos Palacios é o único reforço anunciado até o momento, mas o Colorado também observa atletas para o sistema defensivo. Em contrapartida, ainda há alguns nomes que devem deixar o Beira-Rio durante a janela de transferências, principalmente por conta do aspecto financeiro, que fez com que o clube tenha executado algumas demissões de funcionários.

O lateral Rodinei, que está no clube desde o início de 2020 era uma das incógnitas no atual grupo de jogadores. Titular na campanha do vice-campeonato brasileiro da temporada passada após ganhar moral com Abel Braga, o ala atuou em algumas partidas no rodízio de Miguel Ángel Ramírez, que também deu oportunidade para os garotos Heitor e Lucas Mazetti.

Segundo a informação do site do canal Vozes do Gigante, o Inter até fez contatos com o Flamengo em busca de um novo contrato de empréstimo para Rodinei, mas o clube carioca foi irredutível e pretende vender o atleta, que está valorizado no mercado. Após o jogo contra o Aimoré, o próprio Ramírez deu sinais de que Rodinei perdeu espaço.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional



“Sei que está chegando ao fim do seu empréstimo”, falou em entrevista coletiva. Para completar, o jovem Heitor teve uma boa atuação e marcou um dos gols na goleada no 6 a 1 aplicado fora de casa. Além disso, o argentino Renzo Saravia vem evoluindo em sua recuperação e pode voltar aos treinamentos com o grupo na semana que vem.

No jogo contra o Always Ready, fora de casa, pela primeira rodada da Libertadores, é provável que Heitor seja mantido no time na lateral direita.