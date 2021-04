Rodolffo afirma que Gilberto será eliminado com 90% de rejeição · .

Confiante depois de voltar de dois paredões seguidos no BBB21, Rodolffo Matthaus acredita que sua torcida irá se juntar com a de Caio Afiune para eliminar Gilberto Nogueira com facilidade. O cantor, inclusive, debochou do medo que o economista tem de sair com rejeição.

“Ele não queria sair com 90 e tantos [por cento]? Agora vai conseguir”, assegurou o sertanejo, em uma conversa com o fazendeiro, logo após a formação do paredão. Outro motivo que deu confiança a Rodolffo foi a eliminação de Sarah Andrade, já que, para ele, a consultora de marketing digital saiu por tê-lo traído.

Os Bastiões caíram na berlinda depois de empatarem com Juliette Freire na votação da casa. A paraibana foi salva duas vezes pelo voto de minerva da líder Viih Tube. Apesar disso, a advogada acabou sendo puxada pelo próprio Caio ao paredão, mas se livrou da votação pela preferência do público na Prova Bate e Volta.

No sábado (3), durante a festa, Caio e Rodolffo chegaram a combinar de votar na paraibana com Arthur Picoli e incluíram também o voto de Pocah. O trio já sabia que Vitória iria indicar Gilberto. O fazendeiro, inclusive, tentou manipular o economista para não imunizar Juliette, afirmando que Fiuk é quem herdaria os votos se isso acontecesse.

As estratégias, no entanto, não deram certo, já que os dois acabaram caindo juntos no paredão.

Confira:

Rodolffo sobre o Gil: “Ele não queria sair com 99%? Agora ele vai conseguir!” #redebbb#bbb21pic.twitter.com/EGeZqXYxIr

— Gabriel Naste 🌵🎗️ (@GabrielNaste) April 5, 2021

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#33 – A vida dos administradores de perfis dos participantes do BBB” no Spreaker.