Durante a Festa Fiat Cores do BBB21, Arthur, Caio e Rodolffo analisam como será a formação do Paredão deste domingo, 04/04, e falam sobre quem pode votar neles. O cantor avalia a situação do trio no jogo: “O jogo chegou em um estágio que está a casa inteira contra nós três. Nós três somos prioridade máxima para todos os outros participantes”. Em seguida, afirma sua percepção: “O povo está gostando demais de nós lá fora“.