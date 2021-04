Rodolffo, do BBB21, lê comentários da internet e declara: ‘Com certeza vou reavaliar, vou reaprender’ | fora da casa

Confira os principais momentos do Bate-Papo BBB de terça-feira, 6/4:

Bate-Papo BBB: Rodolffo avalia conflitos no jogo, fala da amizade com Caio e comemora sucesso de música

Depois, o brother brincou de “Queridômetro” e avaliou os confinados com emojis. Olha só o que ele disse sobre uma sister: “A Pocah não é bem resolvida com muitas dinâmicas do jogo. Mas, enquanto pessoa, trocamos muita ideia bacana”.