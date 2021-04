Rodolffo é apontado como racista por comentário sobre cabelo de João · .

Após Rodolffo comparar o cabelo de João Luiz Pedrosa ao da peruca usada na fantasia de homem das cavernas do monstro do BBB21, as equipes dos dois envolvidos se manifestaram nas redes sociais. Os administradores do perfil do sertanejo, que tem sido apontado como racista por parte da web, pediram desculpa pelo comentário.

“Pedimos desculpas em nome do Rodolffo pelo comentário. Sabemos que não foi dito na maldade, mas que isso acaba sim ferindo a alguns. Como o Rodolffo mesmo já falou diversas vezes lá dentro, ele pede pra ser avisado quando falar algo que não é legal ser dito. Isso não ocorre lá dentro, ele nunca fica sabendo que magoou alguém”, escreveu o perfil do cantor.

“Faremos isso na primeira oportunidade. Mais uma vez, pedimos perdão. E deixando claro que isso jamais será culpa de quem se sentiu ofendido. Informaremos o ocorrido ao Rodolffo quando tivermos a oportunidade”, prometeu a equipe do sertanejo no Twitter.

Já os administradores da conta do professor subiram a hashtag “João Luiz merece respeito”, que já aparece entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Além disso, eles têm aproveitado o momento para levantar um debate e combater o preconceito ao cabelo black power.

Durante a tarde, enquanto estava vestindo a fantasia do monstro de homem das cavernas, Rodolffo disse que a peruca “era quase igual ao [cabelo] do João”. O professor estava ao lado quando o comentário foi feito. Poucas horas depois, ele procurou Camilla de Lucas e chorou ao confessar que ficou triste com a brincadeira.

“Eu acho que eu não preciso ficar corrigindo as pessoas, acho que as pessoas precisam perceber que isso é errado, não sou eu que tenho que ficar falando. Que saco, entendeu? Eu não queria passar por isso aqui”, lamentou ele, enquanto enxugava as lágrimas.

João Luiz ouviu a piada de Rodolffo enquanto estava no quarto Cordel com Juliette Freire e Caio Afiune. Ao ouvir a comparação feita pelo sertanejo, a paraibana tentou corrigir o comentário, mas não deu certo. “É, esse cabelo é um black power”, apontou ela. “Não é, é diferente”, divergiu João. “Não é um black power, mas se tivesse curto, bem feitinho e aparado…”, complementou Juliette.

Veja abaixo os vídeos, e os posicionamentos das equipes de João e Rodolffo:

O black power é muitas vezes associado a algo pejorativo, mas é importante salientar que ele traz consigo toda uma conscientização de ancestralidade, de pertencimento, liberdade, autoestima e empoderamento da população negra. #BBB21 🎥 Globoplay

Segue o fio sobre o tema: pic.twitter.com/UcQdJWphYR

— João Luiz 🌎 (@joaoluizpedrosa) April 3, 2021

“As pessoas tem que perceber que isso é errado (…)não sou eu que tem que ficar falando(…) Porque eu tenho que toda hora ficar falando que tá errado?” #BBB21 Vídeo / reprodução Globoplay pic.twitter.com/rmv3n8Yji7

— João Luiz 🌎 (@joaoluizpedrosa) April 3, 2021

“A gente pensa que tá acabando, mas nunca acaba. RESISTÊNCIA CRESPA.” @camilladelucas Camilla, muito importante o acolhimento que você deu pro João nesse momento tão deliciado e doloroso. Muito obrigada! #BBB21 Vídeo / reprodução Globoplay pic.twitter.com/Vjkm1h7WBb

— João Luiz 🌎 (@joaoluizpedrosa) April 3, 2021

Pedimos desculpas em nome do Rodolffo pelo comentário. Sabemos que não foi dito na maldade, mas que isso acaba sim ferindo a alguns. Como o Rodolffo mesmo já falou diversas vezes lá dentro, ele pede pra ser avisado quando falar algo que não é legal ser dito (+)

— Rodolffo Matthaus 🎱 (@iRodolffo) April 3, 2021

E deixando claro que isso jamais será culpa de quem se sentiu ofendido. Informaremos o ocorrido ao Rodolffo quando tivermos a oportunidade 🙏🏽

— Rodolffo Matthaus 🎱 (@iRodolffo) April 3, 2021

Black é lindo!

JOÃO LUIZ MERECE RESPEITO #BBB21

🎥 Reprodução Globoplay pic.twitter.com/Eq9bndVS4Q

— João Luiz 🌎 (@joaoluizpedrosa) April 3, 2021

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#33 – A vida dos administradores de perfis dos participantes do BBB” no Spreaker.