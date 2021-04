Rodolffo é o nono eliminado do BBB21, com 50,48% dos votos | casa BBB

Caio e Gilberto seguem no jogo. O fazendeiro recebeu 44,09% dos votos, e o doutorando em Economia, 5,43%.

Na saída, Juliette desejou ao brother: “Sucesso, Bastião”. O eliminado da semana ainda deixou de presente para Caio um de seus bonés. “Bastião, para você não ficar sem aqui, foi presente de um fã, e para garantir a sua ida lá em casa me devolver”.

O fazendeiro não segurou as lágrimas ao se despedir do amigo: “Você não sabe o prazer que foi ter te conhecido. Obrigado por tudo que você fez por mim”.

Rodolffo ainda recebeu bonitas palavras de Camilla de Lucas e deixou a casa enquanto os brothers cantavam o hit “Batom de Cereja”, da sua dupla com Israel.

Em seguida, o ex-brother bateu um papo com Tiago Leifert no palco do programa e comentou: “Procuro evoluir dia após dia”. Assista! ⤵