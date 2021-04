Rodolffo Matthaus é eliminado do BBB21 após lição de moral de Tiago Leifert · .

Rodolffo Matthaus não escapou do paredão desta terça-feira (6) no BBB21 e foi eliminado com 50,48% dos votos. Após voltar de duas berlindas, o sertanejo passou a acreditar em sua boa fama com o público. Apesar de ter um jeito pacato e caricato, ele morreu pela boca ao reproduzir discursos machistas, homofóbicos e racistas. E ainda levou um esporro ao vivo de Tiago Leifert minutos antes de sua saída.

O ex-marido de Rafa Kalimann enfrentou Caio Afiune e Gilberto Nogueira no paredão da semana. O fazendeiro recebeu 44,09%. Já o economista teve apenas 5,43% de rejeição.

A eliminação de Rodolffo veio após uma semana conturbada. Depois de fazer uma “piada” com o cabelo de João Luiz Pedrosa, o músico virou alvo de muitas críticas, dentro e fora do confinamento e foi acusado de praticar racismo contra o concorrente. O professor de Geografia revelou seu incomodo pela situação durante o último Jogo da Discórdia.

No programa ao vivo da última segunda-feira (5), o integrante do grupo Pipoca pediu respeito ao adversário, que não costuma ter filtro na hora de falar sobre outros participantes. Apesar do climão, Rodolffo reafirmou seu comentário, confirmado que a peruca do castigo do monstro, de homem das cavernas, era muito parecida com o cabelo do brother.

“Se todo mundo observou como era a peruca do monstro, acredito que era um pouco semelhante”, disse ele. “Naquela hora, eu me calei. Mas você não sabe o quanto que aquilo me machucou”, reclamou o amigo de Camilla de Lucas, que acabou caindo no choro.

O comentário racista não foi o único feito pelo sertanejo durante sua estadia na casa mais vigiada do país. Há alguns dias, Rodolffo deixou Fiuk bastante irritado ao comentar sobre um vestido que havia sido enviado pela produção do programa para compor o figurino do artista para uma das festas da edição.

“Como leva esse menino de vestido para as boates lá em Goiânia?”, disse o sertanejo, dando a entender que Fiuk seria zoado por outros homens da região.

Chateado, o irmão de Cleoreclamou com Gilberto, que na ocasião era líder, e acabou colaborando para que o cantor fosse enviado ao paredão. “Isso não é piada”, disparou Fiuk sobre o comportamento de Rodolffo.

Após o ocorrido com o filho de Fábio Jr., o amigo de Caio voltou a ser enviado à berlinda na última semana, mas o público optou por eliminar Sarah Andrade, que assim como Rodolffo, também apoiou Jair Bolsonaro publicamente, além de ter debochado da pandemia da Covid-19.

Vale destacar que, mesmo com os momentos de intolerância, Rodolffo sempre usou de uma carta na manga. Desde o primeiro dia de programa, ele assumiu um papel de homem desinformado, que tem a necessidade de receber instrução de outras pessoas a respeito de assuntos como machismo, racismo e homofobia.

Na noite desta terça-feira, no entanto, a dupla de Israel levou a pior graças a movimentação de grande parte dos fãs do reality show após o último episódio envolvendo João Luiz. Situação que serviu para encerrar de vez a participação do cantor no BBB21.

