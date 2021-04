Rodolffo opina sobre brother no BBB21: ‘Ele quer, com todas as forças, que eu saia’ | casa BBB

Durante conversa com Juliette após o Jogo da Discórdia no BBB21, Rodolffo fala sobre atitude de brother: “Em vez de falar para o coleguinha ontem, guarda essa informação, guarda esse acontecimento para um destaque maior no ao vivo. Eu, para mim, ele quer, com todas as forças, que eu saia do programa. Eu não sei qual que é o incômodo do cara. Jogo da Discórdia é plaquinha em mim. Ele quer que eu saia, mas quer que eu saia por tudo, você entendeu?”.