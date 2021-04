Rodrigo Caetano ganha força para assumir cargo e CEO do Grêmio indica possibilidade; assunto é prioridade para Romildo Bolzan

O presidente Romildo Bolzan Júnior, após a saída do ídolo Renato Portaluppi, tem uma série de decisões a tomar no Grêmio nos próximos dias. O Tricolor Gaúcho está em busca de um novo treinador e um dos mais cotados para assumir o posto é Tiago Nunes. Antes do anúncio do comandante, no entanto, a expectativa é por novidades na alta cúpula.









“O Grêmio tratará primeiro do que diz respeito à vice-presidência de futebol. Depois, com o vice escolhido, uma forma de trabalhar o treinador. Primeiro, se forma o departamento, depois a discussão do treinador. Será dessa maneira. Não tem situação de anunciar treinador. Primeiro o vice de futebol. Depois, em momento oportuno, vai tomar as providências“, afirmou Romildo Bolzan após a vitória diante do Novo Hamburgo.

Para o cargo de diretor executivo, um velho conhecido do clube estaria na mira. De acordo com informação do jornalista Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, conselheiros ligados ao presidente gremista entraram em contato com Rodrigo Caetano. Após deixar o rival Internacional em dezembro, o profissional vive os primeiros meses de sua passagem pelo Atlético-MG.

Caetano: especulado no Tricolor (Foto: Pedro Souza / Agência Galo / Atlético / Divulgação)



Em contato com o jornalista Gustavo Gerlach, o CEO do Grêmio, Carlos Amodeo, se manifestou sobre a possiiblidade de Rodrigo Caetano ser contatado e garantiu que “não há absolutamente nada neste sentido. A suposição não procede“. O primeiro grande trabalho de Caetano foi justamente no Tricolor, logo no início da carreira, entre 2005 e 2008.

Ainda conforme Pfeiffer, os bastidores políticos estão agitados no Grêmio. Nos bastidores, conselheiros influentes estão indicando o nome de Gustavo Schmitz, diretor geral das categorias de base, para assumir o cargo no futebol profissional. No entanto, esta ala ainda teria que convencer o Conselho de Administração.