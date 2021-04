Rodrigo Caio pode ser novidade no Flamengo na segunda-feira, contra o Madureira

O Flamengo segue a preparação para a partida da próxima segunda-feira contra o Madureira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Líder da competição, o time de Rogério Ceni poderá atuar completo pela primeira vez na temporada. O zagueiro Rodrigo Caio, que não entra em campo desde a última rodada do Brasileirão, pode ser relacionado.

O camisa 3 do Flamengo passou as férias em tratamento de uma lesão no músculo adutor da coxa direita e está na fase final de preparação. Rodrigo Caio ainda faz alguns trabalhos à parte, mas também treina com os demais jogadores.

O confronto no Raulino de Oliveira será o último do Flamengo antes da decisão da Supercopa Kia 2021, contra o Palmeiras. A taça que coloca frente a frente o campeão brasileiro e o da Copa do Brasil será realizada no domingo, dia 11 de abril.

Para Rodrigo Caio, entrar em campo contra o Tricolor suburbano seria uma oportunidade de ganhar ritmo antes do confronto decisivo. Assim, o Flamengo deve entrar em campo com Diego Alves, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Fora da partida e entregue ao departamento médico, o volante Thiago Maia se recupera de uma cirurgia no joelho, Matheuzinho tem lesão na coxa, e Richard Ríos torção no tornozelo.

Enquanto o Flamengo é o líder do Estadual com 16 pontos, o Madureira aparece em quarto, com 11.