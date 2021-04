Rodrigo Caio treina e pode voltar ao time titular do Flamengo

Rodrigo Caio treinou com os demais companheiros na última quinta-feira no Ninho do Urubu. Com uma uma fibrose na coxa direita, o zagueiro ficou de fora das últimas partidas do Flamengo. Mas jogador dá sinais claros de que está em condições de ser usado em breve.

Após dia de folga, o elenco do Flamengo voltou aos trabalhos na quinta. Dois jogos importantes estão na agenda do time. No sábado, tem duelo contra o Volta Redonda pelas semifinais do Campeonato Carioca. Na próxima terça-feira, choque com a LDU, no Equador, pela Copa Libertadores.

Rogério Ceni ainda não definiu o time que vai enfrentar o Volta Redonda. Isso só deve acontecer na atividade desta sexta-feira. Existe a possibilidade dele preservar os titulares contra o Voltaço, priorizando a Libertadores. Outra possibilidade é mandar a campo um time alternativo, mesclando reservas e titulares.

Nesta quinta-feira, o elenco rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu e iniciou os treinamentos com foco na partida contra o Volta Redonda.

Caso Rodrigo Caio seja liberado, o treinador vai decidir se o escala para ganhar ritmo de jogo ou se o preserva para que não tenha risco de se lesionar novamente. A prioridade é mesmo o duelo contra a LDU, considerado um dos mais complicados da primeira fase da Libertadores.

Rodrigo Caio não joga desde o dia 17 de abril, quando se lesionou durante o empate por 2 a 2 com a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. O jogador perdeu as partidas contra Vélez Sarsfield e La Calera pelo torneio continental e contra o Volta Redonda pela decisão da Taça Guanabara.