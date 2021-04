Rodrigo coloca Júlia em risco com trapalhada; saiba por quê · .

Júlia (Serena e Vitória Lovatel) engolirá uma moeda com uma distração de Rodrigo (Rafael Cardoso) em A Vida da Gente. Pai de primeira viagem, o irmão de Nanda (Maria Eduarda de Carvalho) gritará pelo socorro de Manuela (Marjorie Estiano), que tratará de correr para o hospital com a sobrinha. “Calma, podia ter acontecido com qualquer um”, minimizará ela na novela das seis.

O filho de Jonas (Paulo Betti) estará com a consciência pesada por ter deixado a menina com a estudante de Psicologia a fim de cair na gandaia no folhetim de Lícia Manzo. Ele beberá demais, acordará na cama de Nina (Bianca Comparato) na manhã seguinte e perderá o primeiro ônibus para Gramado, na serra gaúcha.

O personagem de Rafael Cardoso queimará ainda mais o seu filme ao se atrapalhar na hora de quitar um boleto nas cenas que serão exibidas no próximo dia 15. Ele perceberá que a criança colocou um níquel na boca, mas não conseguirá fazê-la devolver o objeto.

Rodrigo sairá desesperado pela casa de Iná (Nicette Bruno) atrás de Manuela. “Que foi, que cara é essa?”, questionará a irmã de Ana (Fernanda Vasconcellos). “Ela engoliu uma moeda. Eu estava pagando uma conta, não prestei atenção. Quando eu vi, já era tarde demais. Eu me distraí”, lamentará o bonitão.

A amiga de Alice (Sthefany Brito) levará Júlia às pressas até o hospital, sempre com o cunhado na sua cola. “Eu juro que não percebi, doutor. Eu deveria ter prestado mais atenção, quando olhei ela já tinha engolido a moeda. O que pode acontecer com ela?”, questionará o rapaz, em desespero.

“Isso tudo depende de onde a moeda se alojou, mas isso só a radiografia pode mostrar. Se foi parar em uma região alta do aparelho digestivo e houver um caso de obstrução, por exemplo, aí sim seria indicada uma endoscopia para a retirada do objeto. Pela carinha dela, o pior já passou. A moeda deve ter descido, e o organismo vai se encarregar de expelir”, explicará o médico.

“Quer dizer que não vai precisar operar?”, perguntará Rodrigo, um pouco mais aliviado. “Não, isso só em último caso. Vamos esperar o resultado da radiografia para dar um resultado mais preciso”, acalmará o profissional de saúde.

Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre deste ano. A trama de época está prevista para entrar no ar em agosto.

