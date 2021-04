Rodrigo Faro ‘pressiona’ Record e revela interesse em apresentar A Fazenda · .

Rodrigo Faro falou nesta quinta-feira (8) sobre a possibilidade de apresentar a próxima edição de A Fazenda, revelando que chegou a ligar para diretores da Record após ler especulações de que seria o escolhido para substituir Marcos Mion, demitido da Record em janeiro.

O assunto veio à tona durante entrevista ao programa Lavando a Roupa, apresentado por Lucas Selfie no YouTube. O ex-participante do reality show questionou: “A Fazenda 13: vai apresentar ou não?”.

“Cara, sabe que saiu em todo lugar, todo mundo falou isso. Eu não mentiria aqui para você. Não foi falado ainda na alta cúpula. Essa determinação, essa escolha, não foi feita”, garantiu Faro.

O apresentador explicou: “Não começaram a falar sobre isso porque, antes de A Fazenda, eles ainda têm o Power Couple [Brasil] com a Adriane Galisteu. Depois, A Ilha, com a Sabrina Sato. Só em setembro que é A Fazenda. Não foi falado, não foi mesmo.”

O apresentador da Hora do Faro contou que chegou a contatar a direção da emissora após saber da possibilidade: “Quando eu li tudo aquilo, falei: ‘Caramba, como é que vou fazer?’. Porque você lê pela imprensa, tanta gente falando, acha que é verdade. Aí você pega o telefone e liga: ‘Vem cá, esse negócio de Fazenda…’ . ‘Não, Rodrigo, não tem nada'”.

Rodrigo destacou que possui uma grande amizade com pessoas influentes da emissora: “Eu tenho uma relação com a Record absolutamente incrível. Os diretores, pessoas que comandam a emissora, são meus amigos, de tomar um negócio junto, jogar uma bola junto, amigos.”

“Então eu confio neles. Quando liguei e perguntei, me foi dito: ‘Nem foi falado sobre isso ainda’. Todos esses nomes que estão saindo, não só o meu, não são ventilados pela Record e não vêm da Record. São especulações. O que é absolutamente normal, todo mundo quer saber quem vai substituir o Mion, que fez um trabalho lindo na Fazenda”, prosseguiu.

Sobre a saída de Marcos Mion da Record, Faro opinou: “A gente tem que entender que o formato é sempre a grande estrela. O formato A Fazenda, o formato BBB… Vocês [participantes] fazem o programa. O que o Mion fez foi muito legal, foi agregar a esse sucesso, uma condução divertida, leve, usando o jeito dele falar.”

Sobre planos para o futuro, Rodrigo desconversou: “Coisas que eu aprendi na minha vida: primeiro, guarde dinheiro; segundo, humildade e disciplina; terceiro, saiba que você não é nada. A gente está alguma coisa. Hoje o Rodrigo Faro está como comunicador do domingo, um cara que tem a honra de olhar para o lado e ver Faustão, Eliana, Silvio Santos e o jogo de futebol. Não posso ter a arrogância de achar que isso é para sempre. Preciso continuar aumentando e renovando meu público.”

Caso comande o reality show, isso não será uma completa novidade para Rodrigo Faro. Em 2012, o apresentador esteve à frente do Fazenda de Verão, única edição do programa que contou com anônimos em vez de famosos.

