Rodrigo Hilbert insinua que teve ajuda para construir capela para Fernanda Lima · .

Após provocar um rebuliço nas redes sociais por ter construído uma capela para se casar com Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert insinuou que teve ajuda profissional para concretizar o projeto. “A dica é contar com um engenheiro, arquiteto e urbanista”, avisou o apresentador do canal GNT nesta quinta-feira (15).

Em um post feito em seu perfil no Instagram, Hilbert compartilhou uma foto em que aparece abraçado à mulher em frente à capelinha construída no sítio da família, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

No último domingo (11), os dois deram entrevista ao Fantástico, da Globo, para falar do programa que apresentarão juntos a partir desta quinta no GNT, o Bem Juntinhos.

Apesar de estarem juntos desde 2001, os dois se separaram algumas vezes e, no meio da conversa, a titular do Amor & Sexo revelou que o marido havia feito um pedido de casamento e colocado de pé a capela para eles oficializarem a união.

O RODRIGO HILBERT CONSTRUIU UMA CAPELA.

UMA CA-PE-LA.

E NÃO. ISSO NÃO É UM MEME. @RodrigoHilbert e @FernandaLimaBah no #Fantástico ❤️ pic.twitter.com/HDltH0ARFi

— TV Globo em 🏠 (@TVGlobo) April 12, 2021

Este “pequeno detalhe” causou furor nas redes sociais, já que Rodrigo Hilbert tem o título de “homão da porra” há vários anos por ser um bom marido, pai, cozinheiro, funileiro, marceneiro, etc.

Na tarde de hoje, o apresentador do Tempero de Família se pronunciou sobre a história do oratório. “Se você também está pensando em construir uma capela para o seu amor, uma casa ou um castelo, a dica é contar com um engenheiro, arquiteto e urbanista”, avisou.

“O trabalho de um profissional experiente vai te deixar mais seguro e ainda vai te ajudar a economizar, com a quantidade de material. A boa notícia é que não precisa ter dinheiro para isso. A Lei Federal 11.888/2010 assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social”, explicou ele.

“Assim, você pode construir um lugar seguro para sua família morar”, concluiu Hilbert, que também marcou o perfil do Caurj, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro.

