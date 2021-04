Rodrigo Muniz vira ‘ambição’ do Galo e Flamengo é consultado em negócio por empréstimo; 6 gols em 17 jogos pesam na balança

Jorge Sampaoli insistiu na contratação de um novo ‘9’ no Atlético. Não satisfeita, a diretoria investiu em dois jogadores: Eduardo Sasha, ex-Santos, e Vargas, posteriormente. Outros nomes também foram sondados antes do chileno, mas não se concretizaram.









Nesta última semana, um novo atleta entrou em pauta no Galo: Rodrigo Muniz, do Flamengo. O atacante esteve emprestado na última temporada e conseguiu se destacar na pífia campanha do Coritiba no Brasileirão.

Mesmo com Gabriel e Pedro no elenco, Rogério segue apostando no futebol do garoto. O Galo sondou a situação de Rodrigo e consultou a diretoria do Rubro-Negro. A resposta do Flamengo foi clara e objetiva – nenhum negócio será feito com um dos rivais direitos da equipe carioca. Rodolfo Landim, presidente do time da Gávea, entende que reforçar o Atlético seria uma ‘loucura’.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



A informação foi confirmada pelo renomado jornalista Venê Casagrande, do ‘O Dia’. O atleta de 19 anos possui contrato até 2024 com o Flamengo e também chamou a atenção de outras equipes. Um possível acordo é improvável, mas a conversa entre os times ainda está aberta.

Números de Rodrigo Muniz pelo Flamengo:

17 jogos (entre os profissionais)

6 gols