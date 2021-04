Rodrigo Nestor assina renovação por 4 anos com multa de R$ 268 milhões para o exterior

O São Paulo concretizou na noite dessa sexta-feira (9) a renovação de contrato por mais quatro temporadas com Rodrigo Nestor, que assinou o novo vínculo, que vai até dezembro de 2024.

Com isto, o clube paulista encerrou uma de suas principais preocupações neste início de temporada 2021, agradou o técnico Hernán Crespo, que tem gostado do futebol do volante, e ainda estabeleceu multas rescisórias com ótimos valores.

A preocupação se dava porque o acordo anterior ia até 19 de novembro deste ano, o que deixava o jovem de apenas 20 anos livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra agremiação a partir de maio e, possivelmente, sair de graça, sem render nada. O ESPN.com.br já tinha adiantado na última quinta (8) que as negociações tinham avançado e que o desfecho positivo estava próximo.

Das multas, os valores foram revelados pelo diretor de futebol tricolor, Carlos Belmonte.

“A multa para o mercado nacional é R$ 180 milhões e para o internacional, 40 milhões de euros [R$ 268,5 milhões pela cotação atual]”, disse o dirigente na noite de sexta, antes da assinatura do novo vínculo, em entrevista ao programa Estádio 97, da Rádio Energia 97.

Com o novo contrato, Nestor terá uma valorização salarial e passará a ganhar no mesmo patamar de outros jogadores que saíram de Cotia para o profissional, como Luan, Igor Gomes e Gabriel Sara.

O volante tem agradado bastante a Crespo e a comissão técnica e tem sido titular nos treinos do São Paulo, que voltará a jogar após longo período parado [devido à proibição do futebol por parte do governo estadual de São Paulo como combate à COVID-19] na noite deste sábado (10), contra o Guarani, pela nona rodada do Campeonato Paulista.