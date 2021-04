Rodrigo Santoro será protagonista em série histórica da Amazon

O ator Rodrigo Santoro confirmou, nesta quinta-feira (22), que será um dos protagonistas de Sem Limites, série que será lançada no Amazon Prime Video. O brasileiro será Fernando Magallanes, navegador português que encabeçou a primeira viagem marítima ao redor do globo entre 1519 e 1522.

A produção também terá Álvaro Morte, conhecido recentemente pelo papel do “Professor” em La Casa de Papel. Morte será Juan Sebastian Elcano, navegador espanhol que completou a missão iniciada por Magallanes.

Sem Limites será dirigida por Simon West, que dirigiu filmes como Lara Croft: Tomb Raider (2001) e videoclipes como “Never Gonna Give You Up”, do cantor Rick Astley.

A série será dividida em 4 partes e contará essa viagem épica dos exploradores ao redor do mundo. De acordo com o site Variety, as filmagens, que começam em 26 de abril, passarão por regiões do País Basco, Espanha e República Dominicana.

Rodrigo Santoro publicou uma foto com Álvaro Morte em seu Instagram

Dois navios originais serão reconstruídos em escala e uma réplica de uma das embarcações será usada na série. O show será do gênero drama épico histórico e o roteiro será escrito por Patxi Amezcua.

O elenco também contará com nomes como Sergio Peris-Mencheta (Capitão Cartagena), Adrian Lastra (Capitão Mendoza), Carlos Cuevas (Martino), Pepon Nieto (Padre Bartolomé), Raul Tejon (Gómez de Espinosa), Gonçalo Diniz (Duarte Barbosa), Manuel Moron (Cardenal Fonseca) e Bárbara Goenaga (Beatriz).

Sem Limites será lançada em 2022, ainda sem uma data específica, no Amazon Prime Video na Espanha, França, Itália, Portugal, América Latina, Holanda, Reino Unido, EUA e Andorra.