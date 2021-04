Rodrigo surpreende Manuela e muda o destino dos dois · .

Rodrigo (Rafael Cardoso), finalmente, vai encontrar coragem para abrir o jogo sobre os seus sentimentos para Manuela (Marjorie Estiano) em A Vida da Gente. O jovem confessará que se apaixonou perdidamente pela irmã de Ana (Fernanda Vasconcellos). Ela até tentará resistir, mas cederá e o beijará na novela das seis.

O folhetim de Lícia Manzo avançará no tempo para mostrar o aniversário de Júlia (Serena e Vitoria Lovatel), que comemorará os seus três anos. A sócia de Maria (Neusa Borges) aproveitará a estrutura do Delícias da Juju para fazer uma festa de arromba e, de quebra, ainda divulgar o serviço de bufê –que estará indo de vento em popa.

No final do evento, o filho de Jonas (Paulo Betti) chamará Manuela para tomar uma cerveja. “Três anos, como é que pode? Parece que foi ontem que eu saí do hospital com a Juju. Eu me lembro de pensar: ‘Meu Deus, o que eu vou fazer agora?’. Lembro até de pensar em sair correndo. Mas eu te devo isso. Foi você que me ensinou a ficar”, agradecerá o bonitão.

“Rodrigo, menos. É o efeito da cerveja”, minimizará a amiga de Alice (Sthefany Brito). “Então, deixa eu falar que de bico seco eu não consigo. Você me ensinou que podia ser bom ficar. Ficar, na verdade, pode ser a melhor coisa do mundo”, continuará o protagonista vivido por Rafael Cardoso.

“Acho que antes eu não gostava muito de mim. Meu pai nunca olhou direito na minha cara. No fundo, eu pensava que era minha culpa. Sabe, o teu olhar e o da Júlia me salvaram”, acrescentará o rapaz, ao dar um abraço na “cunhada”.

Ana (Marjorie Estiano) e Rodrigo (Rafael Cardoso)

Primeiro beijo

Lourenço (Leonardo Medeiros) aparecerá bem na hora e cortará o clima do casal, mas Rodrigo não desistirá tão fácil de abrir seu coração para Manuela nas cenas que serão exibidas no próximo dia 20. Ele voltará a procurar a filha de Eva (Ana Beatriz Nogueira) logo depois de dispensar o tio –que estará milionário após vender seu sêmen para Jonas.

Ela não esconderá o seu desconforto ao perceber que o ex-namorado da irmã acabou se interessando justamente por ela. “Eu queria que pudesse ser tão simples, mas a gente sabe que não é”, lamentará a personagem interpretada por Marjorie Estiano

“Eu não sei de nada, Manu. Eu sei do que eu sinto, do que eu venho sentindo. Eu sei que isso não pode ser errado. Não pode ser errado o que a gente veio construindo junto todo dia, com tanto amor”, arrematará Rodrigo, que enfim puxará a garota para um longo e apaixonado beijo.

Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre deste ano. A trama de época está prevista para entrar no ar em agosto.

