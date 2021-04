Rodrigo Varanda posta foto em quadra de futsal sem máscara; atacante do Corinthians se justifica

Aproveitando a folga dada pela comissão técnica do Corintihians neste domingo do Páscoa (3), o atacante Rodrigo Varanda postou uma foto se máscara nas duas redes sociais em uma quadra de futsal na sua comunidade, a favela do Pau Queimado, no bairro de Tatuapé, em São Paulo. Na imagem, o jogador do Timão estava ao lado de mais pessoas, incluindo o seu representante. Nenhum estava com a proteção facial.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Minutos depois, o próprio atleta corintiano apagou a imagem e postou uma nova se justificando.

– Estou recebendo bastante mensagens, falando que eu estava quebrando o procedimento de Covid, só tirei a máscara para postar a foto. E sobre a quadra, é na minha comunidade, onde minha filha mora, não tem como eu não frequentar o ambiente – escreveu Varanda.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Surtos recentes e polêmicas

Em março, o elenco do Timão registrou 15 casos de Covid-19, além de membros da comissão técnica, diretoria e colaboradores.

Enquanto o clube vivia esse surto, dois jogadores, Otero e Jô, publicaram fotos em um resort, onde, assim como Varanda, estavam sem máscara e desrespeitando as medidas de distanciamento social.

Em ambas as situações o Corinthians não se manifestou oficialmente e optou por resolver as questões internamente.

Rodrigo Varanda tem 18 anos e foi promovido ao elenco profissional corintiano nesta temporada, sendo o único das pratas da casa recém-alçados o time principal que vem tendo sequência entre os titulares. Até aqui, ele esteve entre os 11 titulares em todos os sete jogos da equipe do Parque São Jorge neste ano esportivo.

O camisa 30 marcou um gol, este que garantiu o empate em 2 a 2 no clássico contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Paulistão, no dia 3 de março, na Neo Química Arena.