Rodrigo Varanda posta foto sem máscara em quadra e se justifica

O atacante Rodrigo Varanda foi fotografado visitando uma quadra de futsal ao lado de um empresário na Favela do Pau Queimado, no Tatuapé. O titular do Corinthians e o agente estavam sem máscara no momento do registro, medida necessária para diminuir os riscos de infecção contra covid-19.

Diante da polêmica que a atitude gerou, Varanda fez nova publicação, onde tentou se justificar. “Estou recebendo bastante mensagens, falando que eu estava quebrando o procedimento de covid, só tirei a máscara para postar a foto”.

Na mensagem nas redes sociais, o atleta ainda acrescentou. “E sobre a quadra, é na minha comunidade, onde minha filha mora, não tem como eu não frequentar o ambiente”, completou na imagem, desta vez usando máscara.



(Foto: Reprodução)

Esta não é a primeira polêmica envolvendo jogador do Corinthians durante a pandemia. Outros atletas já foram flagrados descumprindo as regras de segurança contra a doença que já matou mais de 330 mil brasileiros. Jô e Otero foram passar suas folgas em um resort no começo de março e também criaram polêmica.

O Corinthians deu folga para seus jogadores neste domingo. O clube ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.