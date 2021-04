Rodriguinho marca, Bahia sai na frente, mas leva empate do Montevideo City pela Sul-Americana

A jornada do Bahia na fase de grupos da Copa Sul-Americana se iniciou com um empate. Nesta quarta-feira, a equipe enfrentou o Montevideo City e ficou no empate por 1 a 1, no estádio Parque Viera, em Montevidéu, no Uruguai.

Mesmo jogando longe de seus domínios, o Bahia começou melhor e conseguiu sair na frente logo aos oito minutos do primeiro tempo. Gilberto ficou com a bola na área, fez o pivô e tocou para Rodriguinho, que chegou batendo forte e estufou as redes do adversário, colocando os brasileiros na frente.

O Esquadrão de Aço seguiu no ataque no decorrer da etapa e construiu mais algumas oportunidades para aumentar, mas acabou pecando nas finalizações e o placar mínimo se manteve até o intervalo.

O Montevideo City voltou mais ligado para o segundo tempo e igualou os marcadores aos cinco minutos. Allende finalizou à queima roupa e Douglas Friedrich fez linda defesa, mas Pizzichillo aproveitou a sobra e, livre, mandou para o gol e colocou os donos da casa de volta na partida.

Com o empate, as duas equipes tentaram obter o controle do jogo para chegar ao tento da vitória, mas o confronto passou a ficar travado com poucas chances claras.

O Tricolor tentou aumentar a pressão nos minutos finais, mas não conseguiu balançar as redes e o duelo terminou com a igualdade no placar.

Também pela Sul-Americana nesta quarta, o Independiente derrotou o Guabirá por 3 a 1.