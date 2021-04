Rodrygo pode completar 50 jogos pelo Real Madrid em clássico contra o Barcelona

Diante do Barcelona, neste sábado, Rodrygo poderá alcançar a relevante marca de 50 partidas pelo Real Madrid. Aos 20 anos, o atacante soma 49 compromissos pelo clube, sendo 24 como titular e 25 saindo do banco de reservas. Neste período, oito gols e oito assistências – uma participação direta em gol a cada 142 minutos em campo.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no sábado 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. A cobertura começa já às 15h, em live com Gustavo Hofman e os ex-jogadores Edmílson e Júlio Baptista no YouTube da ESPN e nas páginas de ESPN e FOX Sports no Facebook; e na TV, a partir das 15h30, com o SportsCenter Abre o Jogo.

Na época com 18 anos, o atacante fez sua estreia pelo clube merengue no dia 25 de setembro de 2019, por LaLiga. Na oportunidade, entrou aos 26 minutos do segundo tempo e, na primeira participação em campo, deixou a sua marca nos 2 a 0 do Real Madrid diante do Osasuna. Anteriormente, Rodrygo já tinha realizado amistosos com a equipe profissional e algumas partidas pelo Real Castilla.

Além dos 49 jogos oficiais com a camisa do Real Madrid, Rodrygo ainda soma 82 pelo Santos e três pela Seleção Brasileira, totalizando 134 partidas como profissional desde a estreia pelo Peixe em novembro de 2017.

Pelo Real, o atacante brasileiro já conquistou uma LaLiga e uma Supercopa da Espanha. Foi convocado para as Seleções principal e olímpica, terminou como terceiro maior goleador da equipe na temporada 2019/20 e anotou hat-trick histórico na Uefa Champions League. Na temporada 2020/21, a equipe do camisa 25 luta mais uma vez pelo título espanhol (está em terceiro lugar, três pontos atrás do Atlético de Madrid e dois do Barcelona) e pela Champions League – na última terça-feira (6), na abertura das quartas de final, venceu o Liverpool por 3 a 1 e Rodrygo entrou no segundo tempo.