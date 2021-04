Roger avalia utilizar mais Cazares e Nenê projeta dupla com equatoriano no Flu: “Já falei sobre isso”

O Fluminense voltou a disputar uma partida da Copa Libertadores da América após cerca de oito anos. O primeiro desafio na edição de 2021 foi logo contra um dos favoritos ao título e que vem realizando grandes campanhas nas últimas temporadas, o River Plate. No Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras não se intimidou com a força do time treinado por Marcelo Gallardo e fez um grande enfrentamento.









Depois de sair atrás do placar ainda cedo, quando Marcos Felipe cometeu pênalti em Borré e Montiel converteu para colocar o 1×0, o Fluminense contou com uma atuação inspirada de Cazares para buscar o empate e sonhar até mesmo com a virada. O equatoriano entrou em campo aos 58 minutos e deu assistência pra Fred balançar as redes.

Mesmo com apenas pouco mais de 30 minutos para atuar, o camisa 18 foi escolhido como melhor em campo pela Conmebol. Após o confronto, o técnico Roger Machado, em entrevista coletiva virtual, destacou conhecer bem Cazares – os dois trabalharam juntos no Atlético, e avaliou futuras utilizações do meia.

Após tabela com Cazares, Fred finaliza para vencer Armani e deixar tudo igual no Maracanã (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. / DIVULGAÇÃO)



“Isso vai depender do que o jogador estiver rendendo técnica e taticamente. Já trabalhei com o Cazares em um passado recente, sei como utilizá-lo, do seu potencial. Tenho um grupo grande. Gostaria de ter todos à disposição no dia do jogo, mas escolho os 23 pra relação. Hoje ele entrou e pode nos ajudar, mudou as características da função depois que o Nenê deu ali sua contribuição no primeiro tempo. Conseguimos voltar para o jogo e ter vencido também“, comentou.

O experiente Nenê também falou com a imprensa e elogiou o companheiro. Depois de ser ‘sacado’ para a entrada de Cazares, o camisa 11 vê a possibilidade de formar dupla com o gringo. “Eu já falei sobre isso. Que podemos sim (jogar junto com Cazares). É importante encorpar o grupo para termos uma situação diferente quando precisar nos jogos. É muito importante os jogadores que entrarem ajudarem. Eu fico feliz e vamos em busca do próximo jogo“, destacou.