Roger exalta reservas do Flu e elogia atuação de Ganso em goleada: “Hoje ele conseguiu fazer”

O Fluminense contou com a força do seu elenco e a vontade em mostrar serviço dos reservas para bater o Madureira de virada pelo placar de 4 a 1, no Maracanã. A partida encerrou a Taça Guanabara e deixou o Tricolor na segunda colocação, definindo a Portuguesa-RJ como o adversário da semifinal.

Após a partida, o técnico Roger Machado falou em entrevista coletiva. “O objetivo da vitória hoje não era fugir do clássico, mas ter a vantagem que o segundo lugar tem em relação ao adversário que enfrentaremos. Era importante ter a tranquilidade com a vitória. Teremos jogos fortes na próxima fase, mas também estaremos focados na Libertadores. E isso divide as atenções”, disse.

O treinador também falou sobre o meia Paulo Henrique Ganso, que não iniciou a partida, mas entrou no decorrer do duelo e foi um dos melhores em campo, inclusive marcando um gol. “Tenho que elogiar o profissionalismo do Paulo desde o primeiro momento. Na primeira conversa, ele relatou que gostaria de ter mais tempo em campo, diferentemente do ano anterior. (…) Jogador em campo cava seu espaço, como hoje ele conseguiu fazer, com um belo gol e nos ajudando. Ele e todos estão de parabéns”.

Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.



Roger também comentou sobre a escalação inicial e a oportunidade para Abel Hernández e Raúl Bobadilla começaram a partida atuando juntos. “Engraçado, quando a gente não contrata, não contrata. Quando vem mais de é porque contratou muito. São jogadores com características diferentes. Raúl (Bobadilla) é um centroavante, mas também tem mobilidade para jogar como segundo atacante“, explicou.

Agora, o Fluminense muda o foco e volta a pensar novamente na Libertadores. Na próxima quarta-feira (28), o Tricolor estará na Colômbia para a segunda rodada do grupo D, onde enfrentará o Independiente Santa Fe.