Róger Guedes confirma interesse do Flu: “estão em cima e querem ser o primeiro a chegar”; quatro clubes sondaram atacante

Com futuro incerto no Shandong Luneng, da China, Róger Guedes está ‘solto’ no mercado da bola. Em entrevista ao jornalista Celo Menezes, o atacante confirmou o interesse do Tricolor das Laranjeiras em repatriá-lo. A especulação já é conhecida, mas agora, o jogador revelou que de fato, o Flu o sondou seu estafe.









O Flu integra o quarteto também formado por Atlético-MG, Palmeiras e Grêmio, clubes que sinalizaram a vontade de contar com Róger Guedes. O atacante abriu o jogo sobre tais interesse: “Especulações sempre há. Eu rescindindo com a China hoje, posso assinar com algum outro clube. Os times do Brasil ficam sempre em cima dos meus empresários por causa disso, querem ser o primeiro. Esses times (Atlético-MG, Palmeiras, Fluminense e Grêmio) principalmente, já estão querendo, estão em cima e querem ser o primeiro a chegar”.

Sobre como caminham as tratativas a respeito de sua continuidade ou não no futebol asiático, Guedes detalhou: “Hoje tenho contrato com a China, tem um ano e meio ainda. Deixo isso com os meus empresários. Espero cumprir o contrato. Como tem essa restrição na China, a gente não sabe o que pode acontecer. Tem a possibilidade de eu sair, isso é nítido. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, se Deus quiser dá tudo certo e acerto com um novo clube ou volto para a China”, completou Róger Guedes.

O Time de Guerreiros busca opções no mercado, mas tem um teto para não comprometer suas finanças. Rogér Guedes recebe mais de R$ 1,6 milhão de salário na China e, com certeza, precisa reduzir consideravelmente os valores para atuar novamente no Brasil, contudo, o Flu não fará ‘loucuras’ e tem a consciência de não entrar em um páreo em que os concorrentes apresentam altos valores para contratar o jogador. Em matéria publicada pelo BolaVip Brasil no começo de março, foi apontado que os representantes do atleta não descartam nenhum tipo de acordo e abre as portas para todos os interessados.