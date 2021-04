Róger Guedes “explana” procura do Grêmio e mais 3 times brasileiros; Tricolor quer fechar com atacante que está na China

O mercado de transferências está aquecendo os motores no futebol brasileiro. Com um dos maiores orçamentos e com a promessa do presidente Romildo Bolzan de que reforçará o time titular de Renato Portaluppi, o Grêmio criou expectativas em seus torcedores pela ambição do clube em contratar ótimos reforços.

Segundo a promessa do mandatário, o Tricolor pode contratar no mínimo três jogadores de excelência para o setor ofensivo. “O Grêmio pretende trazer três ou quatro jogadores, com nível de titularidade. Pretendemos fazer essa complementação nas posições que achamos que temos que reforçar. Elas passam pelo meio de campo e pelo ataque”, disse Romildo.

Um dos jogadores que tem sempre o seu nome lembrado nos corredores da Arena é o atacante Róger Guedes. O atleta de 24 anos que vinha atuando pelo Shandong Luneng, da China, mas tem a sua situação em aberto falou sobre o futuro, destacando que quatro equipes do futebol brasileiro o procuraram, inclusive o Grêmio.

Róger Guedes: Grêmio enfrenta concorrência para repatriar o atacante (Foto: Juliana Flister/Getty Images)



“Especulações sempre há. Eu rescindindo com a China hoje, posso assinar com algum outro clube. Os times do Brasil ficam sempre em cima dos meus empresários por causa disso, querem ser o primeiro. Esses times (Atlético-MG, Palmeiras, Fluminense e Grêmio) principalmente, já estão querendo, estão em cima e querem ser o primeiro a chegar”, relatou ao jornalista Celo Menezes.

“Hoje tenho contrato com a China, tem um ano e meio ainda. Deixo isso com os meus empresários. Espero cumprir o contrato. Como tem essa restrição (por conta da Covid-19) na China, a gente não sabe o que pode acontecer. Tem a possibilidade de eu sair, isso é nítido. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, se Deus quiser dá tudo certo e acerto com um novo clube ou volto para a China”, explicou o atacante, que já passou por Criciúma, Atlético-MG e Palmeiras.