Roger Machado abre o leque dos testes e oportunidades para encarar o Madureira; Manoel deve ganhar chance

Neste domingo (25) o Flu entra em campo para fechar a campanha da Taça Guanabara. O Tricolor, que já está garantido na semifinal, enfrenta o Madureira no Maracanã. O jogo pode servir para que Roger Machado conceda oportunidades para jogadores que ainda não foram muito acionados. Poupar parte do elenco é algo estratégico, pois o Nense tem desafio importante pela Libertadores na próxima quarta-feira (28), contra o Independiente Santa Fé, da Colômbia, o que demandará uma cansativa viagem.









Além dos jogadores pouco acionados, Roger também deve usar reforços recém-chegados ao Flu, como é o caso de Raúl Bobadilla. O paraguaio deve ser relacionado para o jogo do Estadual e estrear com a camisa verde, branca e grená, desta forma, é provável que forme dupla com Abel Hernández, que entrou na partida diante do River Plate, mas teve poucos minutos em campo. Com a ideia da equipe alternativa, o ataque com Bobadilla e Hernández seria testado no fechamento do primeiro turno do Campeonato Carioca.

O zagueiro Manoel é outro atleta que dará seu pontapé inicial pelo Flu. O setor defensivo terá briga intensa por uma vaga. Luccas Claro e Nino são os titulares, mas tanto o zagueiro recém-chegado do Cruzeiro, quanto Frazan e Matheus Ferraz, lutam por um lugar ao sol no time de Roger Machado. O setor, em breve, ainda terá mais concorrente: David Braz, que já está em trabalho de recondicionamento físico. Contudo, contra o Madureira, Matheus Ferraz e Manoel podem compor o miolo da zaga com a missão de mostrarem potencial.

Manoel deve ganhar sua primeira oportunidade de atuar com o manto verde, branco e grená – Foto: Flickr Oficial Fluminense Football Club – autor: Mailson Santana



A ‘partida das oportunidades’ não terá apenas nomes no ataque e na defesa. Samuel Xavier também pode ser o titular da lateral direita. O jogador foi relacionado para quatro partidas, mas entrou apenas na metade do 2º tempo do clássico com o Botafogo. Mas talvez a dúvida mais forte para Roger seja entre Ganso e Cazares.

Ganso está no páreo com Cazares por uma vaga no Time de Guerreiros – Foto: Foto: Flickr Oficial Fluminense Football Club – autor: Mailson Santana



O equatoriano entrou muito bem contra o River, 30 minutos bastaram para ser eleito o melhor jogador da partida. Mas na alternância necessária para preservar o elenco, Ganso aparece como opção. O camisa 10 atuou em cinco partidas na temporada e foi autor de cinco gols, certamente vai em busca de espaço no time, e a partida contra o Madureira pode ser o momento de sinalizar que está no páreo.

O duelo entre o Tricolor das Laranjeiras diante do Tricolor Suburbano acontece na manhã de domingo. Na terceira colocação da Taça Guanabara, o Flu pode ser campeão do primeiro turno se vencer e o rival Flamengo empatar com o Volta Redonda, nesta sábado (24). Contudo, o Time de Guerreiros deve ter a provável escalação: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino (Matheus Ferraz), Manoel e Danilo Barcelos; Wellington, Yago (André) e Cazares (Ganso); Lucca, Bobadilla e Abel Hernández.