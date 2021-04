Roger Machado admite pouco poder de fogo do Fluminense em vitória sobre o Nova Iguaçu, mas vê evolução no time

No fim da tarde deste domingo (11), o Fluminense obteve a quinta vitória no Campeonato Carioca, ao bater o Nova Iguaçu por 3 a 1, no Maracanã. Com isso, a equipe chega a 16 pontos, ficando quatro à frente do quinto colocado, Botafogo. Basta uma vitória na próxima rodada diante do Glorioso para avançar às semifinais da Taça Guanabara.









Em entrevista coletiva, o técnico Roger Machado viu pontos positivos no resultado: “Estamos em uma construção. Vejo pontos em que evoluímos muito no jogo de hoje, principalmente na questão de termos a bola, de termos volume de jogo, de atacar o terço final em velocidade”.

A definição de jogadas é algo a se melhorar segundo ele: “Porém, não concretizamos esse acesso a esse último terço com jogadas de finalização, evidentemente. Mas não permitimos que o adversário usasse o contra-ataque a seu favor, controlamos bem as transições”.

O treinador fez uma análise da vitória diante do Nova Iguaçu, já projetando a estreia do Fluminense na Copa Libertadores, a qual será em casa, diante do River Plate: “Jogo de bastante posicionamento defensivo e naturalmente se tem um pouco de dificuldade em função disso. Na Libertadores, sabemos que os adversários, em um outro nível, não vão jogar apenas com o contra-ataque como artifício”.

Apesar de alguns pontos negativos, Roger vê o time montado nesse momento: “Começamos agora o polimento, os pequenos ajustes. Porque já vejo, do ponto de vista coletivo, a estrutura bem montada. Agora são mais de ajustes técnicos e de pequenos posicionamentos”.