Roger Machado comemora vitória diante do Botafogo e revela que manterá estratégia utilizada no clássico para o duelo contra o River plate

O Fluminense teve de tudo para comemorar neste sábado (17), no Maracanã. Além da vitória diante do Botafogo, que eliminou o rival da competição, o Tricolor das Laranjeiras, com gol de Nino, praticamente selou sua classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. Por fim, Roger Machado parece ter encontrado o esquema ideal para o duelo contra o River.









Durante a coletiva após a partida, Roger Machado explicou a mudança no estilo de jogar. Contra o Botafogo, o comandante centralizou os volantes Wellington, Martinelli e Yago e liberou Nenê para jogar mais avançado. A estratégia surtiu efeito e foi aprovada pelo comandante que vai explorar ainda mais isso contra o River Plate na próxima quinta-feira (22).

“A motivação de entrar com sistema diferente na partida de hoje passa pela estratégia do jogo. Acreditava que poderia levar vantagem e me defender melhor do estilo de jogo do Botafogo. Mas sem dúvida nenhuma foi também uma proposição importante que pode sim ser alternativa para o jogo da estreia da Libertadores”, entregou o técnico, que parabenizou a equipe pela vitória diante do Botafogo.

O Fluminense bateu o Botafogo por 1 a 0 neste sábado. Foto: Mailson Santana/ Botafogo



“Coletivamente fomos muito bem, pecamos em alguns aspectos, muito semelhante ao jogo anterior. No refinamento da jogada no terço final, numa tentativa de escolher uma última jogada diferente ao invés de terminar a jogada. Mas vencemos, uma partida que tivemos equilíbrio grande e que nos deu tranquilidade de focar somente na Libertadores. Já estamos classificados e tendo último jogo para definir a colocação entre aqueles que estarão na próxima fase do estadual”, concluiu.

Depois de 8 anos, o Fluminense finalmente irá reestrear na Copa Libertadores na próxima quinta-feira (22), às 19h conta o River Plate, no Maracanã. o Grupo D ainda conta com Junior Barranquila e o Santa Fé, ambos da Colômbia.