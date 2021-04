Roger Machado fala das novidades no Fluminense diante do Botafogo e projeta estreia na Libertadores

Na tarde deste sábado (17), o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0 e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Dos três clássicos disputados na temporada de 2021, a equipe venceu dois e empatou um. Além da vitória de hoje, o Tricolor levou a melhor diante do Flamengo, na terceira rodada.









Em entrevista coletiva, o técnico Roger Machado disse que o foco, agora, é a Libertadores: “A partir de agora temos todas as atenções voltadas para a Libertadores. Por classificar antecipadamente no Carioca, podemos projetar com mais tranquilidade o último jogo”. O Tricolor estreia na competição continental na próxima quinta (22), em casa, diante do River Plate.

Os Millonarios também foram dissecados por Roger na entrevista: “O River tem o mesmo técnico há quase cinco anos, com modelo muito clássico de jogar. Com médios no meio-campo, com meia de articulação na cabeça desses médios, com dois atacantes na frente. É um time que propõe o jogo com amplitude dos laterais buscando desequilíbrio”.

Nene cruzou, Nino testou, é gol do Fluzão! Hora de rever o gol da vitória Tricolor sobre o Botafogo, que garantiu a classificação para a semi do estadual! A narração é de Anderson Cardoso, da #FluTV! pic.twitter.com/mRUdN6W15B — Fluminense F.C. (@FluminenseFC)

Parte da estratégia para vencer o Botafogo foi pensando no que virá pela frente pela Libertadores: “Hoje, o que tentamos foi ter força de meio-campo para combater jogadores de dentro de campo para ter desequilíbrio pelo lado. Acho que funcionou bem. Mas estamos jogando em casa, com grupo difícil, mas somos protagonistas também desse grupo”.

Ele também falou sobre as estreias de Samuel Xavier e Cazares: “Hoje foi oportunidade de ver o Cazares, mas sobretudo o Samuel Xavier, que eu só tinha o conhecimento de jogar contra muitas vezes”. Roger trabalhou com o equatoriano em 2017, no Atlético-MG.