Roger Machado libera e Flu busca novo clube para zagueiro; reforços aumentam concorrência no elenco

A direção do Fluminense não poupou esforços para reforçar o elenco neste início de temporada visando as competições que o clube terá pela frente em 2021. As chegadas acirram a disputa por posição na equipe titular do técnico Roger Machado, mas a concorrênica também faz com que alguns jogadores fiquem sem espaço no Tricolor das Laranjeiras.









De olho na sequência da temporada, o técnico Roger Machado já indica atletas que não devem ser utilizados no Time de Guerreiros. Conforme a reportagem do portal “NETFlu“, um dos jogadores que está fora dos planos do comandante é o zagueiro Frazan, que segue treinando no CT Carlos Castilho.

A expectatva é que o defensor, de 24 anos, deixe o FLuminense após a disputa do Campeonato Carioca. Nos bastidores, a diretoria já procura um clube interessado em contar com o futebol de Frazan e a tendência é que o jogador seja emprestado. O próprio jogador entende que uma saída para respirar novos ares será benéfica.

Frazan: fora dos planos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



Depois de sofrer uma grave lesão no início de 2020 e ficar alguns meses fora de combate, Frazan se recuperou e foi utilizado pelo Flu durante o Brasileirão de Aspirantes ao lado do time sub-23. Neste ano, chegou a ser acionado em 5 jogos do Estadual, sendo o último diante do Vasco, em 30 de março.

Cria de Xerém, o defensor ficou ainda mais sem espaço após as contratações recentes. Visando, principalmente, a disputa da Copa Libertadores da América, o Tricolor contratou os experientes Manoel e David Braz, que se juntaram aos titulares absolutos Luccas Claro e Nino, além de Matheus Ferraz.