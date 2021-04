Roger Machado vai analisar estado dos jogadores para definir Flu

O técnico Roger Machado começou, nesta quinta-feira, a pensar no time do Fluminense para as semifinais do Campeonato Carioca. No domingo, o Tricolor mede forças com a Portuguesa às 16h (de Brasília) no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O desgaste físico é a maior preocupação.

O Fluminense viveu uma batalha na Colômbia na noite de quarta-feira. Jogando com um homem a menos no segundo tempo, o Tricolor teve que segurar a pressão do Independiente Santa Fe para deixar a Colômbia com os três pontos e a liderança do Grupo D da Copa Libertadores.

Por ter feito melhor campanha na fase de classificação, o time tem a vantagem contra a Lusa de jogar por dois empates para fazer a final. O duelo da volta é no domingo seguinte.

”Estou começando a pensar nas semifinais pois estava envolvido no jogo contra o Santa Fe. Quero poder contar com todos que puderem estar à disposição para esse jogo tão importante do campeonato estadual, mas a gente vai avaliar a recuperação dos jogadores. Sabemos que a sequência é grande e que o jogo contra o Santa Fe foi muito desgastante com um a menos”, disse Roger.

Voltando com os três pontos na bagagem! Seguimos na luta pela #GloriaEterna, #TimeDeGuerreiros! 🇭🇺 📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/iE0I83Ou2u — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 29, 2021

No fim de semana passado, pela última rodada da fase de classificação, Roger Machado preservou os titulares, e o Fluminense goleou o Madureira por 4 a 1, no Maracanã. Assim, o técnico ganhou mais confiança para repetir a estratégia no domingo.

O grande problema para definir a escalação contra a Lusa é que, na próxima semana, já tem outra partida pela Copa Libertadores, com nova viagem para a Colômbia. Desta vez para enfrentar o Atlético Junior, na quinta-feira.