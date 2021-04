Roger Machado vê evolução do Fluminense em vitória sobre o Nova Iguaçu

O Fluminense se aproximou das semifinais do Campeonato Carioca após a vitória sobre o Nova Iguaçu. No entanto, o triunfo veio com certa dificuldade, principalmente no primeiro tempo.

Mesmo assim, o técnico Roger Machado elogiou a atuação dos tricolores. “Estamos em uma construção. Vejo pontos em que evoluímos muito no jogo, principalmente na questão de termos a bola, de termos volume de jogo, de atacar o terço final em velocidade”, disse.

“Porém, não concretizamos esse acesso a esse último terço com jogadas de finalização, evidentemente. Mas não permitimos que o adversário usasse o contra-ataque a seu favor, controlamos bem as transições”, completou.

O treinador admitiu que o Fluminense sofreu na parte ofensiva nos primeiros 45 minutos. O comandante destacou que não vê os adversários da Libertadores com uma postura tão defensiva quanto foi a do Nova Iguaçu.

“Foi um jogo de bastante volume, mas pouco poder de fogo no primeiro tempo. Mas tudo isso contextualizando com um adversário muito bem postado, controlando os espaços, jogando um pouco alto. Jogo de bastante posicionamento defensivo e naturalmente se tem um pouco de dificuldade em função disso. Na Libertadores sabemos que os adversários, em um outro nível, não vão jogar apenas com contra-ataque como artifício”, declarou.

O Fluminense pode confirmar a vaga para as semifinais neste sábado, quando terá o clássico contra o Botafogo, No Maracanã.