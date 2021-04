Rogério Ceni expõe possiblidade de utilizar Rodinei no Fla e joga responsa para diretoria; lateral brilha em jogo do Inter

O Flamengo venceu o Volta Redonda, na noite do último sábado (24), pelo placar de 2×1, e garantiu o título da Taça Guanabara, terceiro troféu erguido por Rogério Ceni no clube. Após a conquista, o treinador concedeu entrevista coletiva e foi questionado com relação a um jogador que está próximo de voltar ao Rubro-Negro. Em reta final de contrato de empréstimo, Rodinei não deve permanecer no Internacional.









Atualmente com 29 anos, o lateral-direito está cedido ao clube gaúcho até o próximo mês de maio. Pouco depois de o Flamengo bater o Volta Redonda, o defensor foi um dos grandes nomes da goleada do Internacional por 5×0 sobre o Esportivo. No confronto válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, Rodinei deu duas assistências e ainda marcou um gol.

O treinador rubro-negro já está ciente que o lateral ainda tem vínculo longo com o clube e não descartou uma nova oportunidade na Gávea. No entanto, Rogério Ceni expôs que a decisão será tomada pela diretoria. “Pelo que me falaram o Rodinei é jogador do Flamengo, com contrato até 2022. Temos que destacar que ele fez um grande campeonato no Inter“, disse.

Rodinei: acabou expulso no duelo entre Fla e Inter no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



“Foi vice-campeão brasileiro, disputou até a rodada final. É um jogador pertencente ao Flamengo e, se for do desejo do clube que o atleta seja reinserido, vamos trabalhar com ele com maior prazer. É uma questão de decisão da direção do Flamengo. Mas ele estando aqui, todos já conhecem o Rodinei. A maioria já trabalhou com ele“, completou o técnico.

Atualmente, o elenco do Flamengo conta com três alternativas para o setor, o chileno Isla, Matheuzinho e João Lucas. De acordo com informação do jornalista Venê Casagrande, Rogério Ceni vê com bons olhos a possibilidade de ter Rodinei à disposição para o segundo semestre.